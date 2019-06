Jubilæum bliver fejret med hundredvis af sejlskibe

Haderslev-værftet X-Yachts fejrer 40-års jubilæum. Det sker med sejlskibe fra forskellige lande.

Lystbådehavnen i Haderslev er ved at være godt fyldt op.

120 sejlskibe fra forskellige lande kommer her i pinsen til havnen. De skal sejle Gold Cup 2019 - i anledningen af at Haderslev-værftet X-Yachts' fejrer sit 40-års jubilæum.

Fredag ankom de mange sejlskibe, der var briefing og velkomstbuffet – og koncert.

Lørdag og søndag står den så på sejlads til den store guldmedalje. Søndag aften er der præmieoverrækkelse.

10.000 mennesker samlet i Haderslev

Det er i det hele taget en pinse med mange mennesker i Haderslev.

For der er også Haderslev Regatta. En næsten 100 år gammel tradition, hvor der lørdag og søndag bliver roet på Haderslev Dam.

Endelig er der Haderslev Cup i fodbold. Haderslev Fodboldklub har inviteret 164 hold fra ind- og udland for at dyste og have det sjovt på grønsværen.

Arrangørerne forventer, at de tre arrangementer tiltrækker op mod 10.000 mennesker til byen.