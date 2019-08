Juelsminde gør klar til nyt danmarksmesterskab

For første gang siden 1990'erne kan forskellige bådtyper dyste mod hinanden i kampen om at blive danmarksmester. Juelsminde lægger havn til stævnet.

I dag fredag lyder startskuddet for første gang i over 20 år til et danmarksmesterskab, hvor både kan konkurrere mod hinanden, selvom de ikke er samme bådtype eller har samme størrelse. Sidste gang, der blev afholdt et lignende stævne, var i midten af 1990'erne.

- Med udvikling med flere forskellige typer både i dag og flere forskellige modeller giver det god mening, at man nu tager den her idé op igen, så folk på tværs af bådtyper, størrelser og mærker kan sejle mod hinanden, siger stævneleder, Martin Frimer.

Det er blevet taget godt imod, så behovet har jo været der. Martin Frimer, stævneleder, DH-DM

Arrangørerne er Snaptun Sejlklub, Horsens Sejlklub og Juelsminde Sejlklub i et samarbejde med Dansk Sejlunion. Juelsminde lægger havn til eventet, imens Horsens har mange års erfaring med af afvikle sejladser, og initiativtageren kommer fra Snaptun Sejlklub.

Bredden og eliten

Til DH-DM, som er stævnets officielle navn, bruges det, der kaldes DH-måleregel. Med DH-målereglen bruges bådens størrelse og sejlegenskaber til at regne et handicap ud, og dermed er det ikke nødvendigvis den båd, der kommer først i mål, som vinder sejladsen.

- Der er jo en efterspørgsel, og det er blevet taget godt imod, så behovet har jo været der, fortælle Martin Frimer.

Fredag og søndag sejles der banesejlads ud for Juelsminde Havn, imens lørdag byder på distancesejlads. Foto: Pernille Leftes

Det nye danmarksmesterskab åbner op for, at et bredt felt af sejlere, der har manglet muligheden for at stille op til et DM, nu har mulighed for at kunne kalde sig danmarksmester. De tre sejlklubber har haft ambitioner om at skabe et stævne, hvor der både er plads til bredden og eliten.

Bredden har også et ønske om at være med, hvor eliten er. Martin Frimer, stævneleder, DH-DM

- Jeg synes, at det er vigtigt, at man har rummeligheden til at have begge med i et og samme stævne. Det er klart, at eliten har selvfølgelig et ønske om ikke at blive generet af nogle, som ikke er i kamp om de forreste pladser, når de ligger fremme. Men bredden har også et ønske om at være med, hvor eliten er, for at lære, siger Martin Frimer.

Godt initiativ

En af de, der skal deltage i weekendens danmarksmesterskab, er Søren Pedersen fra Juelsminde Sejlklub. For første gang skal han have sin Luffe 37 med til et DM, og han er glad for, at der nu bliver holdt et danmarksmesterskab på tværs af bådtyper.

Onsdag aften havde Søren Pedersen sidste træning før DH-DM. Foto: Pernille Leftes

- Jeg synes, at det er skidegodt. Det, vi ser rundt omkring, er, at klassebåds-DM’er dør lige så stille. Der var Ylva DM for et par uger siden, og der var kun 12 deltagere med, så vidt jeg har fået at vide. Og det er et udtryk for, at klassebådsræs er ved at være færdigt. Så at man samler alle klasser i et stort DM, synes jeg, er det eneste rigtige, siger Søren Pedersen.

Danmarksmesterskabet slutter på søndag, og de tre sejlklubber har sagt ja til at arrangere stævnet igen i både 2020 og 2021, hvis det går godt i år.