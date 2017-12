Julehandel på nettet tager toppen af omsætningen i storcenter

Tallen er endnu ikke gjort op, men julehandlen i storcenter slår næppe rekord.

Handel på nettet og den amerikansk inspirerede udsalgsdag, Black Friday, anslås som forklaring på, at decembers juleomsætningen og kundetrykket i butikkerne i Kolding Storcenter måske var knapt så hårdt som tidligere år.

Med indkøb i butikkerne over hele landet alene på sidste års lillejuleaftensdag for 1,7 mia. kr. er dagen traditionelt blandt de allerstørste indkøbsdage i Danmark, men i år anslår centerchef i Kolding Storcenter, Gitte Lindbo, at omsætning i december højest kommer op og matcher sidste års omsætning.

- Jeg kender ikke tallene endnu, men det er mit indtryk, at handel på nettet kan angives som en forklaring på, at omsætningen i butikkerne og mængden af kunder næppe kommer højere op end sidste år, iger centerchefen.

I år har Black Friday været den dag, hvor omsætningen i butikker over hele landet har været allerhøjst. Den dag købte danskerne ind for 2,1 mia. kr.

Juleindkøb i butikkerne i Kolding Storcenter slår næppe rekord i år. Handel på nettet angives som en mulig årsag. Foto: Kasper Larsen, TV SYD