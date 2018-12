Julehjælp er på vej - men kun til børnefamilier

Familier med børn fik førsteprioritet, da julehjælpen fra Frelsens Hær i dag blev fordelt i Vejle, Billund, Kolding og Fredericia. Der var i år flere ansøgere, end der var penge.

Onsdag formiddag er der god gang i julehandlen på gågaden i Vejle. Et stenkast derfra ligger Frelsens Hær. Her har korpsleder Jan Rasmussen også travlt med at skaffe penge til julehjælp til udsatte familier.

I år er målet, at pengene strækker til at give 260 lokale børnefamilier en bedre jul. Men det er ikke alle, der har søgt, der får hjælp.

- Jeg har fravalgt nogle af dem, der fik hjælp sidste år, og dem, der ikke har børn, de får ikke i år. Desværre. For jeg har ikke penge til det, siger Jan Rasmussen, der er korpsleder for Frelsens Hær i Vejle.

Mange søger om julehjælp

Andesteg, brunede kartofler, rødkål og brun sovs. Pakkekalender, mandelgave og pakker under juletræet. En traditionel dansk jul koster i omegnen af 5.000 kroner. Det er for mange familier ikke et beløb, som de kan hive ud af et stramt budget.

Vi forventer at kunne hjælpe 260 familier, som vi kan give en positiv besked i dag. Jan Rasmussen, korpsleder, Frelsens Hær i Vejle.

I 2017 fik Frelsens Hær på landsplan mere end 12.000 ansøgninger, hvoraf ca. 9.000 familier fik tildelt julehjælpen. Antallet har været stigende de seneste år. Især kontanthjælpsloftet har betydet en stigning.

- Vi har fået omkring 500 ansøgninger om hjælp - og det er nogenlunde som sidste år. Vi forventer at kunne hjælpe 260 familier, som vi kan give en positiv besked i dag, siger korpsleder Jan Rasmussen, Frelsens Hær i Vejle.

Kamp om kroner og kontanter

Det er lidt færre, der i år kan regne med hjælp fra Frelsens Hær i Vejleområdet. Det har nemlig været svært at få midler til at betale julehjælpen - især savner Frelsens Hær de kontante bidrag i de indsamlingsbøsser, som står på disken i mange butikker.

Frelsens Hær mærker også, at der er flere aktører - både private og organisationer - der samler penge, gaver og fødevarer ind til julehjælp.

