Julehyggen er blevet saboteret hos Danny og naboerne

I løbet af weekenden har tyveknægte stjålet for tusindvis af kroner julepynt fra et villakvarter i Vejle.

På villavejen Lundhusvej i Vejle er de gået juleamok på den fede måde. Naboerne konkurrer om det flottest udsmykkede hus.

Men her i weekenden har ukendte gerningsmænd været forbi og stjålet julepynt for mange tusind kroner.

- Jeg har fået stjålet en porcelænsnisse ved min hovedindgang, og andre har fået stjålet dyre julelys. De samlede skader er på omkring 10.000 kroner, siger beboer på Lundhusvej, Danny Herløv Aagaard, til TV SYD.

Det er han og naboerne trætte af. De udsmykker nemlig deres huse af en bestemt årsag – som de gerne giver videre til andre i området.

- Vores opfordring er, at andre veje i Vejle gør det samme. Tag en mørk tid og gør den lidt lys.

Så julestemningen på Lundhusvej er intakt og ukuelig – til trods for tyveriet.

- At nogen har et problem med juleudsmykningen, det må være deres problem. Det er træls for os, men vi juler videre – og skruer op for belysningen, slutter Danny Herløv Aagaard.

Beboerne har meldt tyverierne til politiet.