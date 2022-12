Laura fik ensomme gæster til bords – nu åbner hun hjemmet hver jul

For Laura Karas var det en øjenåbner at høre om livets alvor midt i mellem flæskesteg og risalamande.

- Det sætter perspektiv på vores egen jul, og vi fik en del mere at tænke over, i stedet for kun at tænke på hvorfor man ikke lige fik det, man nu havde ønsket sig, fortæller hun og tilføjer, at oplevelsen sidste jul var så god, at hendes familie igen i år har oprettet sig som Julevenner.

- Det er en god måde at øve sig i at række ud og skabe forbindelse til sine medmennesker, samtidig med at man føler sig som en del af noget større.