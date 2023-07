Juli gav mere vand end de seneste tre måneder tilsammen

Indtil nu er der faldet 116,1 millimeter i juli. Og det ser ikke ud til at stoppe lige foreløbig. Derfor kan måneden i år ende blandt de vådeste julimåneder siden 1874.

- Det vil fortsætte resten af måneden. Der vil falde 20 millimeter i gennemsnittet i hele landet resten af måneden, siger vagtchef hos DMI Mette Wagner.

Danmark er et lille land med store forskelle. Derfor vil det udarte sig forskelligt fra område til område, understreger vagtchefen. Og at dømme efter det kort, som DMI har delt, så er det lige her i Syd- og Sønderjylland, at det meste vand er faldet.