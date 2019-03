Julie bruger søndagen på at samle skrald

I næste uge starter årets affaldsindsamling, men Julie er tyvstartet.

I landsbyen Taps blev alle buske og grønne områder finkæmmet søndag.

Byen var nemlig tyvstartet på årets affaldsindsamling, der starter i næste uge.

Julie Mørk Lind Danielsen på syv år havde tang og pose klar sammen med sin far.

- Det synes jeg er dejligt, så der ikke er så meget skrald tilbage, for jeg vil gerne passe på vores land, siger Julie til TV SYD.

Julie og hendes far brugte søndagen på at holde landsbyen Taps ren. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

Årets affaldsindsamling er arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening over hele landet, men i Taps havde By- og idrætsforeningen sørget for pose og tang til de 20 borgere, der brugte søndagen i solen.

For Julie er der nok skrald ude i verden at tage fat på.

- Der er en hel ø, der er lavet af skrald, fordi der er mange, der smider skrald i vandet. Det er mega træls, synes jeg.