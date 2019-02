Julie giver pigerne og drengene baghjul

14-årige Julie Uhre fra Tjæreborg er en af de få piger i cykelsporten. Hun drømmer om at komme på landsholdet og blive professionel.

Det bider lidt i kinderne på Julie Uhre, når der er landevejstræning her i februar måned. Men det er nødvendigt at holde formen ved lige, hvis man vil helt til tops, og det vil den 14-årige rytter fra Tjæreborg.

- Det kunne være meget rart at komme på landsholdet og køre i de danske farver ude i verden, lyder det fra Julie Uhre, når hun fortæller om nogle af de drømme, hun har som cykelrytter.

To årlige Pige-camps

Sammen med 60 andre pigeryttere fra hele landet var hun i weekenden samlet til pige-camp i Tjæreborg. Et arrangement som Danmarks Cykle Union blandt andet afvikler for at få flere piger til at cykle.

- Det er rart, at man kan samle så mange piger, som alle godt kan lide at cykle. Så bliver vi gode venner og kan tale sammen, når vi er til cykelløb, siger Julie Uhre.

61 piger var samlet til Pigecamp i Tjæreborg. Der er flere piger på vej, men det tager tid. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Cykelsport er mest for drenge

Cykelsporten har de seneste år formået at lokke flere piger til, men i forhold til drengene er der stadig en lang vej, og pigerne udgør kun godt ti procent af det samlede antal aktive cykelryttere på konkurrenceplan.

Det kunne være meget rart at komme på landsholdet og køre i de danske farver ude i verden. Julie Uhre, cykelrytter, Tjæreborg

De seneste tal fra Danmarks Cykel Union viser, at der samlet er 32.877 medlemmer. 5389 af dem er piger eller kvinder.

- Vores problem er at holde pigerne i sporten. Så det handler om at motivere. Det gør vi blandt andet ved at lave de her camps, hvor de også kan lave noget socialt sammen, fortæller Solveig Uhre, der er formand for Danmarks Cykel Unions pige- og kvindeudvalg.

For at 14-årige Julie Uhre får tilstrækkelig med modstand, kører hun både løb med drengene og med u-17 pigerne. Det er med til at udvikle hende som cykelrytter. Men hun håber på, at der snart kommer flere på hendes egen alder til.

Flere professionelle ryttere

Med på DCUs pigecamp var også landstræner Catherine Marsal. Hun fortæller, at det går den rigtige vej for sporten, men cykling har altid været mest for drenge.

- Vi har brug for flere piger, og vi har brug for flere løb til piger. Samtidig har vi brug for mere omtale, så vi kan lokke sponsorer til, siger Catherine Marsal.

Landstræneren ser dog store fremskridt, og der er kommet flere danske ryttere blandt de allerbedste i verden. Her nævner hun blandt andet Amalie Dideriksen, der i 2016 blev verdensmester på landevejen. Hun er i dag professionel og kører på et hollandsk hold.

Ti danske kvinder kører i år med på World Touren, som er det højeste niveau indenfor sporten.