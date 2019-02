Julie jubler: Nu har jeg fået job og bil

Med en særlig indsats - og en ekstra bunke penge - har jobcentret i Esbjerg succes med at få jobparate kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Håbet var cirka 225 i job sidste år. Det blev i stedet til over 500.

Den 31-årige Julie Olsen tager fat i fadene med salater og andre frokostretter. Hun har travlt. Maden skal serveres, for om lidt kommer medarbejderne for at spise i kantinen.

- Jeg er virkelig glad for arbejdet. Ingen tvivl om det, siger Julie Olsen.

Nu har jeg fået en fremtid. Det havde jeg ikke før. Julie Olsen, servicemedarbejder, Welltec i Esbjerg

Flere penge ud gav succes

Julie Olsen er en af de kontanthjælpsmodtagere, der har fået job som et led i en ekstraordinær indsats fra jobcentret og Esbjerg Kommune.

- Der er blevet afsat 1,9 millioner kroner i 2018 og 1,8 millioner kroner i 2019 til en særlig indsats for at få flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde, forklarer formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø, Borgerlisten.

Julie Olsen har en alsidig dag med rengøring, arbejde i kantinen og som bud. Foto: Finn Grahndin

Det er blevet en succes. Målet for 2018 var at få 18 kontantshjælpsmodtagere i arbejde hver måned, men det er blevet til 43 om måneden i gennemsnit.

Fik kørekortet betalt

Julie Olsen var ellers ved ikke at få det faste arbejde på Welltec, for hun havde ikke noget kørekort. En forudsætning for jobbet, der blandt andet består i at køre ærinder rundt i byen.

- Vi snakkede med jobcentret om vores ønsker, og så meldte de tilbage, at udgifterne til et kørekort ville de gerne betale, fortæller Hans Boldt Jensen, workshopmanager i Welltec.

Ny bil

Så nu står Julie Olsen med et kørekort - og en ny bil.

- Det er min lille Citroën. Det skulle jo fejres, at jeg både har fået job og kørekort, siger hun stolt.

Flere samtaler giver en bedre relation mellem jobkonsulenten og kontantshjælpsmodtageren. Kontorchef Frank Sørensen, Esbjerg Jobcenter

Baggrunden for succesen er blandt andet, at jobkonsulenter har fået færre jobparate kontanthjælpsmodtagere at tage vare på - og så mødes de oftere. Nu så ofte som hver 14. dag.

- Det giver en bedre relation mellem jobkonsulenten og kontantshjælpsmodtageren. Det giver også mulighed for hyppigere samtaler end den lovpligtige samtale én gang hver tredje måned. Det giver kontanthjælpsmodtageren en bedre motivation, siger kontorchef i Jobcentret Frank Sørensen.

Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget , Henrik Vallø, Borgerlisten: - Det her viser, at det kan betale sig at investere i jobindsatsen for kontanthjælpsmodtagerne.

Samtaler giver gejst

Det bekræfter Julie Olsen:

- Det har givet noget gejst til at komme videre, siger hun.

Frank Sørensen peger på, at det også har givet bedre muligheder for at matche den rigtige arbejdsgiver med den rigtige kontantshjælpsmodtager.

Ros fra minister

Succesen har fået kommunekassen til at smile. Samlet set har kommunen på denne måde fået en besparelse på tre millioner kroner alene i 2018. Beskæftigelsesministeren har rost initiativet.

- Jeg vil gerne opfordre endnu flere kommuner til at investere i jobindsatsen, som de har gjort i Esbjerg, siger Troels Lund Poulsen ifølge en pressemeddelelse.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen roser initiativet i Esbjerg.

Julie Olsen er bare glad.

- Nu har jeg fået en fremtid. Det havde jeg ikke før, siger hun.