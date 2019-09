Bevæg dig glad: Jump4fun nu også i Grindsted og Billund

Mandag eftermiddag var der premiere på Jump4fun i Grindsted. Jump4fun er tilbud til overvægtige børn og unge om at være aktive sammen.

Bevægelsesglæde, trivsel og øget selvværd. Det er ideen med Jump4fun, som mandag eftermiddag havde premiere i Grindsted.

- Jump4fun er et tilbud til børn og unge, der ikke har fundet en sportsgren at gå til. Her kan de komme og være sammen om at bevæge sig og have det sjovt, fortæller Stine Nikolajsen, der er projektleder på Jump4fun i DGI Sydvest.

Stine Nikolajsen, projektleder, Jump4fun i DGI Sydvest.

Jump4fun henvender sig til overvægtige børn og unge mellem 6 og 16 år. Og det handler ikke om at være bedst, hurtigst eller stærkest.

- Først og fremmest skal det være et trygt sted at komme og være sammen, og så skal de prøve kræfter med deres fysik igennem leg, siger Stine Nikolajsen.

Vokseværk i Jump4fun

Jump4un startede i Nordsjælland, men har siden bredt sig til resten af landet. Og nu er turen kommet til Billund Kommune. Det glæder Birgitte Schmidt, der er læge, ph.d. og styregruppeformand for Jump4fun.

- På grund af den stigende overvægt blandt børn og unge i Danmark er det vigtigt at få kommunerne med, så vi kan lave en styrket, fælles indsats. Vi har en målsætning om at blive et landsdækkende tilbud, hvor samarbejdet mellem kommuner og foreninger er kernen i at hjælpe børnene, siger Birgitte Schmidt.

Her kan du gå til Jump4fun

I første omgang er det Grindsted GIF Gymnastik og Billund IF, der udbyder Jump4fun henholdsvis mandag klokken 16.45 og onsdag klokken 17.30.