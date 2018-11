Justitsminister besøger Esbjerg og ser på bandekonflikt

På mandag kommer justitsminister Søren Pape Poulsen, (K), på besøg i Esbjerg for at blive orienteret om politiets indsats mod byens bander.

Justitsminister Søren Pape Poulsen besøger mandag formiddag Syd- og Sønderjyllands Politi på nærpolitistationen Esbjerg Øst, der ligger midt i området ved Stengårdsvej, hvor to bander er i konflikt med hinanden.

På mødet får justitsministeren en orientering om Syd- og Sønderjyllands Politis indsats mod bandegrupperingerne i Esbjerg.

Besøget kommer kort efter, at justitsministeren har anmodet Rigspolitiet om at sende ekstra politifolk til Syd- og Sønderjyllands Politi.

17 ekstra årsværk skal give Syd- og Sønderjyllands Politi flere betjente og analysemedarbejdere til at sætte en stopper for bandernes kriminelle hærgen.

- Bandekriminalitet skal bekæmpes – uanset hvor i landet det forekommer. For borgernes tryghed er alfa og omega, og derfor har jeg fra første færd lagt en hård kurs for at bekæmpe de kriminelle bander, sagde justitsminister Søren Pape Poulsen til TV SYD om de ekstra betjente til Esbjerg.

Selvom justitsministeren ikke skal mødes med borgmester Jesper Frost Rasmusen, (V), er borgmesteren glad for, at justitsministeren ved selvsyn sætter sig ind i Esbjergs bandeproblemer.

- Det er et godt og stærkt signal, som Søren Pape Poulsen sender med sit besøg og med de ekstra politifolk. Det glæder mig meget, siger Esbjergs-borgmester Jesper Frost Rasmussen til TG SYD.