Justitsministeren åbner ny vestdansk fængselsuddannelse

Justitsminister Nick Hækkerup, S), åbner mandag formiddag kriminalforsorgens nye uddannelsescenter i Møgelkær mellem Horsens og Juelsminde.

I dag begynder det første hold fængselsbetjentelever på kriminalforsorgens nye uddannelsescenter i Møgelkær mellem Horsens og Juelsminde.

Nu kan man nemlig også blive uddannet til fængselsbetjent i Jylland, og det bliver markeret med et indvielsesarrangement, hvor justitsminister Nick Hækkerup byder de nye elever velkommen.

Med åbningen kan man blive uddannet til fængselsbetjent i både Birkerød og Møgelkær.

Interessen for at kunne uddanne sig i Jylland kunne mærkes, da der før sommerferien var optagelse til uddannelsen som fængselsbetjent:

- I foråret fik vi det højeste antal ansøgere på et kvartal i flere år. Blandt disse var der rigtigt mange, som søgte om at blive uddannet i Møgelkær. Så den nye uddannelsesmulighed har uden tvivl haft en positiv effekt på interessen for at blive uddannet til fængselsbetjent og gøre en forskel for mennesker og samfund, siger kriminalforsorgens uddannelseschef Anne Bunimowicz.

44 mænd og kvinder begynder i dag på den nye uddannelse i Møgelkær. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD