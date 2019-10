Retsordfører: Justitsministeren bør gribe ind overfor skjult gambling

Det er gambling når børn køber ting til deres spil, mens de sidder og gamer. Det siger en psykolog fra Center for Ludomani, og nu vil SFs retsordfører bede justitsministeren om at gribe ind.

Fredag fortalte vi her på TV SYD om, hvordan børn under 18 år bliver lokket til at købe såkaldte loot boxes, mens de sidder og spiller på computeren. Det er en slags virtuel roulette, hvor børnene kan vinde ekstra gode våben til deres spil.

Når unge sidder foran computeren og spiller, kan de komme til at bruge mange penge på virtuelle våben, tøj og valuta. Børnene køber disse loot boxes for et beløb uden at vide, hvad de får, før de åbner dem.

Det er ren roulette

Psykolog hos Center for Ludomani Johan Eklund mener, at man kan sammenligne loot boxe med rouletter.

- Jamen, det er jo en klassisk roulettefunktion, når der er noget, der er uvist og bliver afgjort ved tilfældighed. De vil forestille os, at vi får det bedste, men det gør vi jo ikke, men mens vi forestiller os at vi får det bedste, så vil der ske en massiv dopaminudløsning.

Johan Eklund fortæller, at dopamin er et stof, der bliver udløst i hjernen, når man forventer en belønning.

Når de unge kan se de sjældne belønninger, de kan få, kan de få lyst til at prøve igen, indtil de får, hvad de vil have.

Retsordførere vil have handling

I både Holland og Belgien er disse loot boxes blevet ulovlige. De er simpelthen ikke tilgængelige for gamerne. En lignende ordning ser flere retsordførere gerne indført herhjemme.

Jeg synes, det giver god mening at følge Belgiens eksempel. Jeg vil bede justitsministeren om at forholde sig til spørgsmålet. Når grænserne mellem gaming og gambling udviskes, skal vi være opmærksomme, fordi det kan føre til ludomani, siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen, til TV SYD.

Og Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup er på linje med Karina Lorentzen.

- Det kan være en udmærket ide at stramme reglerne for Loot Boxes, da de åbenlyst har stort potentiale til at gøre unge og sårbare sjæle til spilafhængige og derved ludomaner. Derfor ville det være oplagt at følge det belgiske eksempel og skærpe reglerne på området, siger Peter Skaarup.