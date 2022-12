- Jeg begynder at føle mig som jyde. Når jeg kommer til København, så føles det føles ikke som at komme hjem, men som at komme på udebane, og jeg vil egentlig helst bare væk derfra igen, fortæller Thomas Hartmann.

Spørger man hans ven og komikerkollega Torben Chris, så kan Thomas Hartmann dog godt endegyldigt skyde en hvid pil efter nogensinde at blive 'ægte jyde'.