Jo større, jo bedre - her er opskriften på kulinarisk succes i Syd- og Sønderjylland

Hun forklarer, at Børge ikke havde adgang til burgerboller i 1964, hvilket er årsagen til, at bøfsandwichen på Løgumkloster Central Hotel bliver serveret med to skiver sødmælksfranskbrød.

I TV SYDs programserie ’Jysk for begyndere’ har Torben Chris sat sig for at gøre sin københavnske kammerat Thomas Hartmann en smule mere jysk. I sæsonafslutningen er de to til byfest, nærmere bestemt Aabenraa Ringriderfest.

Reglen er ifølge Torben Chris, at man aldrig må feste på tom mave. Derfor får de to en bøfsandwich og en snak om, hvor særegen den jyske madtradition er.