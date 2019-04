Jyske Mesterskaber i kaninhop: Det er et misforstået dyr

De er bløde og nuttede, men de men de er meget mere end det. Det viste kaninerne søndag til Jyske Mesterskaber i kaninhop.

Nuttethedsfaktoren var i top i Nustrup Hallen, da der blev afholdt Jyske Mesterskaber i kaninhop. Deltagerne vil vise, at kaninen er andet end et nuttet dyr, der sidder i et bur.

- Kaniner er kloge og kærlige. En kanin skal ikke sidde i et bur hele dens liv. De har brug for at røre sig, og de har brug for at blive aktiverede, komme ud og få noget græs under poterne. På den måde er det et misforstået dyr, siger Camilla À Argjum, der deltager i mesterskabet med sin kanin, til TV SYD.

Til søndagens mesterskab fik kaninerne vist, at de kan meget mere end at sidde i et bur. Kaninerne dystede på krogede baner, lige baner og i forskellige sværhedsgrader.

Fællesskabet betyder noget

Siden 2003 har Camilla À Argjum deltaget i kaninhop-stævner. For hende er det meget mere end en sport. Hun har fået mange venner gennem sporten.

- Alle kan hoppe hjemme i haven, men det betyder noget, når vi er ude sammen, og vi overnatter og spiser sammen. Kaninerne er altid sjove, uanset hvor vi er, men det her er lige det ekstra, siger hun.

Den flufffy sport er ifølge Camilla À Argjum en sportsgren i tilbagegang, men hun håber, at de kan få flere med i fællesskabet.