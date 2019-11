Jytte Jensen kæmper for erstatning efter incest

Efter mange års ventetid fik Jytte Jensen i sidste måned rettens ord for, at Vejle Kommune svigtede hende, da hendes far forgreb så på hende. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

Jytte Jensen havde det, man objektivt må kalde en frygtelig barndom.

- Min far misbrugte mig og voldtog mig over en årrække, selv om Vejle Kommune havde en masse indberetninger om, at der var noget galt. Papirerne sagde, at jeg blev misbrugt, og min far havde sagt, at han ikke forstod, at han ikke måtte misbruge sine piger. Alligevel gjorde kommunen ingenting, siger Jytte Jensen til TV SYD.

Min far havde sagt, at han ikke forstod, at han ikke måtte misbruge sine piger. Jytte Jensen, førtidspensionist.

Vandt i byretten, men …

For en måned siden gav byretten i Kolding hende ret i, at Vejle Kommune ikke handlede korrekt. Hun blev tilkendt en godtgørelse for tort på 300.000 kroner.

Men dermed er mange års ventetid ikke slut. På onsdag skal Vejle Byråd stemme om, hvorvidt dommen skal ankes til Landsretten. Hvis det sker, bliver der tidligst sat et punktum næste år.

- Jeg ønsker jo bare, at det snart er færdigt. For jeg har ventet i mange år, og hvor mange år vil det så tage, hvis de anker den? Det påvirker også mine børn, og det påvirker min dagligdag, siger Jytte Jensen.

Otte års kamp

Misbruget foregik i 70erne og 80erne, og i 1985 blev hendes far idømt tre års ubetinget fængsel for overgrebene.

Jeg var jo kun et barn, og kommunen sendte mig hjem i min fars seng. Jytte Jensen, førtidspensionist.

Jytte Jensen havde ingen anelse om, at kommunen vidste besked om misbruget. Den viden fik hun mange år senere.

- Jeg blev førtidspensionist i 2011, og så tænkte jeg, at der var en masse huller, jeg gerne ville have fyldt ud. Så begyndte jeg at søge aktindsigt i mine papirer, og det var skræmmende læsning. Jeg var jo kun et barn, og kommunen sendte mig hjem i min fars seng, siger Jytte Jensen.

Loven blev ændret

Hun er nu 53 år og har krævet en erstatning på i alt 2,7 millioner kroner for tabt arbejdsfortjeneste. Dette krav har Byretten endnu ikke taget stilling til.

Men hendes kamp har allerede givet resultater. Sidste år vedtog et enigt folketing således en lovændring, der blandt andet skyldes hendes sag.

Dermed kan ofre for seksuelt misbrug rejse erstatningskrav mod den pågældende myndighed, uanset hvornår overgrebet har fundet sted.