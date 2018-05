K pressede Kjer ud: Fortiden bliver vi næppe enige om

Eva Kjer Hansen blev fældet som minister for forkerte analyser i landbrugspakken. Kras kritik fra K er forstummet

For kun 27 måneder siden blev Eva Kjer Hansen fældet som fødevareminister. Nu gør hun comeback som minister, denne gang for fiskeri, nordisk samarbejde og ligestilling. Og det lader til, at hun er tilgivet af Det Konservative Folkeparti, som var med til at fælde hende.

Vi lader fortid være fortid. For den bliver vi næppe enige om Mette Abildgaard, konservativ gruppeformand, om Eva Kjer Hansens minister-comeback

- Vi konservative ønsker naturligvis også Eva Kjer Hansen tillykke med ministerposten - og lader fortid være fortid. For den bliver vi næppe enige om. Vi ser frem til et godt samarbejde, skriver den konservative gruppeformand Mette Abildgaard på Twitter.

Kras kritik fra K

Eva Kjer Hansen blev i februar 2016 fældet som minister, fordi hun fejlagtigt gav udtryk for, at landbrugspakken ville føre til lavere kvælstof-udledning. Det gav en kontant udmelding fra det konservative folketingsmedlem Rasmus Jarlov.

Der har vi behov for, at fagligheden kommer tilbage i ministerierne, så man ikke kan sidde og opfinde sine egne fakta Rasmus Jarlov, konservativt folketingsmedlem, om Eva Kjer Hansen i februar 2016

- Der har vi behov for, at fagligheden kommer tilbage i ministerierne, så man ikke kan sidde og opfinde sine egne fakta og sige hvad som helst til offentligheden, når man skal have beslutninger igennem, sagde Rasmus Jarlov til Politiken.

Pape havde ikke tillid til Kjer

Konservative stemte for landbrugspakken, men mente, at de ikke fik retvisende tal for pakkens miljøbelastning. Det gav eksperterne partiet ret i. Den konservative formand Søren Pape Poulsen gik endda forrest i kritikken.

"At sagen er kommet hertil er bedrøveligt, men vi kan ikke have tillid til en minister, som ikke giver et retvisende billede af konsekvenserne," sagde Søren Pape Poulsen på et pressemøde i februar 2016.

Siden dengang er Det Konservative Folkeparti også kommet i regering, og tiden har tilsyneladende læget alle sår.