Kåret til Danmarks hyggeligste: Det er bare fedt

Butiksejerne i Tønder kan prale med, at de bor i den hyggeligste handelsby i hele landet. Nu skal titlen bruges til at lokke flere kunder til byen.

I tæt konkurrence med 25 andre byer lykkedes det torsdag for Tønder Handelsstandsforening at vinde titlen som Danmarks hyggeligste handelsby.

- Det er fedt, at vi endelig kan bevise, at Tønder godt kan tiltrække folk, og at det er hyggeligt at være hernede, siger pølsedame Camilla Linnet Petersen til TV SYD.

Nu skal flere lokkes til Tønder

Prisen er noget, som butiksejerne nu håber, kan være med til at få flere til at tage turen til Tønder for at gå på opdagelse i byens butikker. Og netop det at være en hyggelig handelsby, er noget, de kan bruge i den fremtidige markedsføring.

- Hyggelig er en sindsyg vigtig del af den service, vi giver vores kunder i butikken, fortæller Frank Hoffmann, der ejer en tøjbutik i gågaden.

00:22 Formanden for Tønder Handelsstandsforening, Anders Jacobsen, fortæller her, hvad en hyggelig handelsby er for ham. Luk video

I den samme konkurrence blev Vejle kåret som landets bedste handelsby, mens Sønderborg løb med titlen som den dejligste handelsby.

Læs også Vejle kåret som årets handelsby