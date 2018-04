Kabelproducent lukker: Direktør ræser rundt med anbefalinger

De sidste meter kabler er snart produceret hos Nexans i Klakring. Direktør forsøger at få afskedigede medarbejdere i nye job.

Efter 50 år i Klakring er det forbi for kabelproducenten Nexans. Produktionen nedlægges i Danmark og flyttes til Sverige for at spare penge.

Tilbage står 25 fritstillede medarbejdere – og en direktør, som gerne vil hjælpe dem videre.

- Det er gode medarbejdere hver og én. Selv efter de fik beskeden om, at vi skulle lukke, har de arbejdet loyalt og er ikke gået på kompromis med kvaliteten. Så synes jeg også godt, at vi kan gøre noget for dem, siger administrerende direktør, Ole Nielsen, til TV SYD.

Brochurer

Helt konkret betyder det, at direktøren i øjeblikket kører rundt i lokalområdet med brochurer med overskriften: ”Her finder du gode medarbejdere” og har oprettet hjemmesiden godemedarbejdere.nu.

Ole Nielsen har indtil videre besøgt 16 virksomheder og han oplever en god interesse for medarbejderne.

I brochuren er også Anette W. Carlsen, der har siddet i salg og marketingsafdelingen hos Nexans i 13 år. Det var hende, der fik ideen til brochuren.

- Jeg fik idéen og foreslog den for vores direktør, og han var straks med på den. Så var det bare med at komme i gang, siger hun.

Ny strategi

Selve produktionen på Nexans lukkede hen over påsken og resten af fabrikken følger trop inden sommer.

Lukningen sker som følge af det franske hovedselskabs nye strategi. Fabrikken i Klakring producerer signalkabler, men firmaet vil i fremtiden satse på fiberkabler, som altså skal produceres i Sverige.

Selvom det snart er slut på Nexans for de 25 medarbejdere, så tvivler den administrerende direktør ikke på, at hans medarbejdere har en fremtid et andet sted.

- Det er jo dygtige medarbejdere, og det handler kun om tid, inden andre opdager det, slutter han.