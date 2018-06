Kabeltyve blev taget på vej over hegnet

En patrulje fra Syd- og Sønderjyllands Politi overraskede natten til torsdag tre mænd, der var brudt ind på en virksomhed i Vejen for at stjæle kabler.

De tre tyve kastede kabelskrot over hegnet til senere borttransport i løbet af natten. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Tre polske mænd blev i nat opdaget, da de var kravlet over hegnet til Solar på Industrivej i Vejen for at stjæle kabler.

Det skete kort efter klokken 01.30 - og de tre tyve havde da allerede kastet en del kabelskrot over hegnet til senere borttransport i løbet af natten.

- Vi anholdt den ene på stedet, mens vi senere fik fat i tyv nr. to, og vi mangler stadig den tredje, siger vagtchef Ole Aamann, Syd- og Sønderjyllands Politi, torsdag morgen til TV SYD.

Torsdag morgen var afhøringen af de to anholdte stadig i gang. Der er tale om en 38-årig mand, mens den anden anholdte, der endnu ikke er endelig identificeret, er noget yngre.

Der er ikke noget signalement af den forsvundne tredjemand. De er alle tre fra Polen, mener politiet.

Kabler er et eftertragtet mål for tyve, der afsætter kablerne, der indeholder kostbare metaller, til skrothandlere, der ikke er så nøjeregnende med, hvor kablerne kommer fra.