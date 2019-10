Trusler om fyringer: Kabinepersonale går ned i løn

Kabinepersonalet hos luftfartsselskabet DAT med hovedsæde i Vamdrup går ned i tid og løn for at undgå fyringer. Det oplyser hjemmesiden luftfart.nu

DAT havde i slutningen af september varslet afskedigelser af op mod 20 kabineansatte på grund af overkapacitet i selskabet.

Alternativt skulle kabinepersonalet gå ned i løn og være mere fleksible.

Kabinepersonalet har nu stemt for et forslag om at gå 15 procent ned i løn og 15 procent ned i arbejdstid, så fyringerne kan undgås.

Aftalen løber frem til februar 2020, skriver luftfart.nu

Kabinepersonalets tillidsmand Alexander Rud kalder aftalen en "solidaritetserklæring" de ansatte imellem, men også til selskabet, men understreger samtidig, at det er den sidste indrømmelse, vi giver selskabet.

DATs direktør Jesper Rungholm glæder sig over, at der er fundet en løsning, men økonomien er fortsat stram.

Selskabet med hovedkvarter i Vamdrup landene i 2018 et underskud på 45,7 millioner kroner og forventer ligeledes et minus på driften i år, hedder det i artiklen fra luftfart.nu

Ifølge Jydske-Vestkysten er 100 ansatte omfattet af den nye spareaftale.