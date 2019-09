Kækt sagt til dronningen: Her er mit telefonnummer

I 31 år har Jens M. Henriksen ikke hørt fra kongehuset – i går overrakte han kækt sit telefonnummer.

Under gallamiddagen med dronningen onsdag aften stak aftenens konferencier, Jens M. Henriksen, lidt til dronning Margrethe.

I 1988 optrådte han for kongehuset ved et besøg i Sønderborg. I går, 31 år efter den første optræden, skulle han berige dronningens selskab, og her kom han med en lidt dristig kommentar.

Fra sin plads ved talerstolen bevægede han sig ned mod dronning Margrethe, mens han fortalte, at opkaldet fra kongehuset var udeblevet siden 1988.

- Det er jo nok fordi, der har været andre muligheder i kongehuset. Ellers kan det være, at man har haft lyst til noget bedre. Eller også kunne det være, at majestæten ikke havde mit telefonnummer, sagde Jens M. Henriksen, bibliotekschef for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, mens han overrakte dronningen et visitkort med sit telefonnummer.

- Og det er jo så plus 49, tilføjede han, til stor morskab for både dronningen og resten af salen.

Øverst i artiklen kan du se klippet med Jens M. Henriksen, der overrækker sit telefonnummer til dronningen.

Dronningen fik overrakt telefonnummeret til stor morskab. Foto: Nicolai Reinhold, TV SYD

Inspireret af skinkenummeret

Jens M. Henriksen fortæller, at han var spændt før gimmicken, men ikke nervøs.

- Jeg har prøvet lidt af hvert, så det gælder bare om at være spændt og glad. Det var en fin oplevelse. Det er godt, at man kan gøre sådan noget, hvis det er godt forberedt, og jeg er glad for, at folk synes, det var friskt, siger Jens M. Henriksen til TV SYD.

Bibliotekschefen er ikke den første, der tager gas på dronning Margrethe ved en festmiddag. Han afslører også, at han er inspireret af både Rune Klan og Smadremanden (spillet af Søren Østergaard), der har optrådt for dronningen med henholdsvis en bunke skiveskåret skinke og flæsk.

- Jeg har fulgt med, og jeg var også inspireret af nogle af de gallafester, der har været i Riddersalen. I løbet af aftenen laver jeg også nogle referencer til nogle af de andre, der har optrådt, siger han.

Herunder kan du se klippet med Rune Klan, der optræder for dronningen.