Kæmpe biogasanlæg bliver endnu større

Linkogas i Lintrup udvider for 121 millioner kroner, og kan fremover håndtere 600.000 ton biomasse årligt.

Der var stolthed over hele linien, da biogasanlægget fredag fejrede, at de nu bliver endnu større.

Linkogas tager primært imod husdyrgødning fra landmændene.

Den bliver efterfølgende afgasset i biogasanlægget, hvorefter den kan anvendes som gødning i landbruget.

Mindre CO2

Formålet er at skrue ned for udledningen af CO2 og ifølge Linkogas, kan de efter udvidelsen spare klimaet for en udledning af drivhusgasser, der svarer til 5.400 danskeres gennemsnitlige årlige CO2-udledning.

Ifølge brancheforeningen for biogas kommer anlægget i Lintrup til at spille en vigtig rolle i forhold til det politiske mål om at nedbringe brugen af fossile brændstoffer.

- Biogassen kan vi lagre i gasnettet, og bruge den når solen ikke skinner, eller når vinden ikke blæser, siger Henrik Høgh, der er formand for Biogasbranchen.

Nu også på den økologiske måde

Med udvidelsen bliver det nu også muligt at producere økologisk gas og gødning, der kan bruges af de økologiske landmænd.

Omkring 80 landmænd leverer i dag gylle og husdyrgødning til Linkogas.