Losseplads eller tom græsplæne: Kæmpe forskel mellem Jelling og Tønder

Festivalgæsterne til Tønder Festival rydder op. Det gjorde gæsterne ikke til Jelling Festival.

Dåser, plastikkrus, festivalstole og efterladte telte flyder på græstæppet dagen derpå. Det var noget af det, som festivalgæsterne til Jelling Musikfestival lod ligge tilbage efter musikalske dage i godt selskab med venner og alkohol.

Det behøver dog ikke være det gængse billede af, hvordan synet af græstæppet skal være, dagen efter en festival.

Til Tønder Festival er synet helt modsat. Telte, dåser og stole spolerer ikke synet af den grønne græsplæne, for det er ryddet op. Helt op. Græsstråene bliver ikke kvalt af telte, men kan mærke den friske luft, selvom festivalgæsterne knap har forladt campingområderne.

Glenn Mcpherson Houborg, der er pladsansvarlig, mener de unge gæster bliver præget af hinanden.

- På Tønder Festival rydder vi op. Langt de fleste unge mennesker rydder pænt op efter sig, og det er kulturen. Det har altid været den kultur på Tønder Festival, siger han.

De unge rydder ikke op, eller hvad?

Cecilie Bruun Flink har været frivillig på årets Tønder Festival, og hun kender godt til ryd-op-kulturen.

- Vi har ryddet en masse op, og de stole, der var gået i stykker, har vi bare smidt ud i skraldespanden. Der var roddet på et tidspunkt, men det rydder man jo bare op, siger hun og konstaterer, at hun stadig har haft en fest.

- Nu er det jo Tønderfestival, der er det ikke normalen, at man efterlader ens skrald, vi tager det bare med. Det kan vi også sagtens. Der er en stereotyp om, at unge roder, og vi får den i hovedet hver gang. Det synes jeg, vi har modbevist ved at rydde op.

Det er især den type publikum, der deltager i festivallen, som er særligt gode til at rydde op efter sig, mener Cecilie Bruun Flink.

- På Tønder har vi jo god plads. Det er en festival for folkemusik, og der er nogle typer, som kan finde ud af at rydde op efter sig. Der er mange flere ældre end der er unge.

Der er foreskellige typer festivaller, og ved nogle af dem rydder gæsterne ikke altid op efter sig selv, men Cecilie Bruun Flink ved godt, hvad hun foretrækker.

-Jeg kan bedst lide at rydde op efter mig selv. Det er også det, jeg har lært hjemmefra.

Tønder Ferstival begyndte i torsdags og løb frem til søndag.