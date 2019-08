Se video: Kæmpe haj er blevet set ud for Esbjerg

Brugdehajen er verdens næststørste, og den blev søndag spottet ved boreplatformen Syd Arne, der ligger ud for Esbjerg.

Det blev en noget anderledes søndag på boreplatformen Syd Arne, der ligger ud for Esbjerg.

Mens arbejderne var i fuld gang med at bygge et stillads udover vandet, spottede de pludseligt en haj, der kom svømmende under dem.

Straks nåede Peter Winther at gribe sin telefon for at dokumentere det sjældne besøg af en haj, der viste sig at være en brugde.

Det er verdens næststørste haj, og den kan blive op til 12 meter lang.

- Det er normalt at se liv nede i vandet i form af sæler, hvaler og marsvin, men vi har aldrig set så stor en haj herude før. Det er virkelig spændende, siger Peter Winther, der arbejder på boreplatformen Syd Arne.

Brugden er truet og sjældent set

Han vurderer brugden til at være omkring fem meter lang. I videoen kan man se, at den har en tun på cirka 300 kilo på slæb.

Videoen er optaget cirka 40 meter over vandet, og selv fra den højde kan brugden se voldsom og farlig ud.

Men en biolog ved Fiskeri- og Søfartsmuseet fortæller, at mennesker ikke skal være bekymrede for brugden, da den lever af dyreplankton.

- Brugden findes i Danmark, men det er ikke så ofte, man ser den. Så det er spændende, når man gør, siger Charlotte Bie Thøstesen, der er biolog ved Fiskeri og Søfartsmuseet.

Man kan genkende brugden ved måden, den svømmer på. Herudover er størrelsen forskellig fra andre hajer, og det samme er dens farver, oplyser biologen.

Det er en truet dyreart, som førhen blev fanget på grund af dens lever, som indeholder en særlig olie, som man brugte til olielamper.