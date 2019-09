Kæmpe køkkenhave bliver nyt klasselokale

800 kvadratmeter stort, økologisk bylandbrug får eleverne på Rybners Restaurant- og Kokkeskole glæde af i undervisningen.

Bønner, gulerødder og pastinakker spirer op af jorden. Appelsintagetes og timian fryder også øjnene. På en 800 kvadratmeter stor, økologisk køkkenhave mænger spiselige blomster, urter og grøntsager sig.

I dag bliver det store bylandbrug indviet på Rybners Restaurant- og Kokkeskole i Esbjerg. Bylandbruget skal være en del af undervisningen, så eleverne på skolen får et større kendskab til de mange grøntsager.

- Det får den betydning, at jeg ved, hvordan grøntsagerne ser ud, inden det kommer ind i poser i restauranten, men også hvordan de bliver behandlet, inden de bliver klargjort. Her kan jeg se en gulerod med top, og det ville jeg ellers ikke, så det er fedt at arbejde med, siger Bo Weis Haubjerg, som er kokkeelev og glæder sig over det nye kendskab til mange af køkkenhavens grøntsager.

Det 800 kvadratmeter store bylandbrug er placeret ved bygningerne på Rybners Restaurant- og Kokkeskole. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Vi kan stå med grøntsagerne i hænderne fremfor at gøre det teoretisk. Nikoline Vindt, faglærer, Rybners Restaurant- og Kokkeskole.

Praktisk undervisning

Det store bylandbrug giver flere muligheder i undervisningen. Klasselokalet behøver ikke være inden for fire vægge, men kan sagtens foregå ude i den friske luft, mener faglærer på skolen Nikoline Vindt.

- Bylandbruget betyder, at der kommer endnu mere variation i undervisningen. Vi har så muligheden for at gå ud og se virkeligheden og trække grøntsagerne op af jorden. Vi kan stå med dem i hænderne fremfor at gøre det teoretisk. Så det bliver endnu mere praktisk og naturligt, siger hun.

Undervisningen vil også blive præget af sæsonen, da de mange kvadratmeter jord har spirende grøntsager og blomster afhængig af årstiderne. Eleverne på Rybners Restaurant- og Kokkeskole kan derfor glæde sig over klasselokalet under åben himmel, som vil have grønne sager året rundt.

Økologiske råvarer

Bo Weis Haubjerg kan godt lide bylandbruget, hvor alle grøntsager, spiselige blomster og urter er økologiske.

- Det økologiske gør lidt ekstra, så det er fedt at arbejde med. Jeg glæder mig, når jeg kan få grøntsagerne i hænderne og selv få lov at lege med det, siger han.

Rybners Restaurant- og Kokkeskole vægter økologien højt. Skolen har det økologiske bronze-mærke, som betyder, at skolen skal bruge mellem 30-60 procent af sine økologiske råvarer.

Eleverne glæder sig over det udendørs klasselokale, hvor grønsager, spiselige blomster og urter spirer op af jorden. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD