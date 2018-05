Kæmpe ransagning: Narko, våben og tyvekoster beslaglagt

Ved en stor ransagning i Esbjerg og Varde fandt Syd- og Sønderjyllands Politi blandt andet 49 cykler, store mængder narkotika og to skunklaboratorier.

Amfetamin, to skunklaboratorier og 49 cykler.

Det var blot nogle af de mange ting Syd- og Sønderjyllands Politi fandt, da politiet tirsdag ransagede 10 adresser i Esbjerg og i Varde.

I alt fandt betjentene skunk, amfetamin, heroin, ulovlige tabletter, to skunklaboratorier, knive, en totenschläger og blankvåben på adresserne.

I en lejet garage stødte betjentene også på hele 49 cykler, som mistænkes for at være stjålne. Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker nu sagen.

Sigtet og anholdt

Otte personer er blevet sigtet for besiddelse af narkotika, for salg af narkotika og for besiddelse af tyvekoster på de 10 adresser.

En 42-årig mand var i besiddelse af så store mængder narkotika, at han blev anholdt. han blev onsdag fremstilliet i grundslovsforhør ved Retten i Esbjerg og er varetægtsfængslet i fire uger.