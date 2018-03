Kæmpe solcellepark droppet

Planerne om en af landets største solcelleparker er droppet. Politikerne i Sønderborg har vendt tommeltotten ned.

Planerne om et kæmpestort solcelleanlæg ved landsbyen Holm på Nordals er droppet. Teknik- og miljøudvalget har besluttet at sige nej til ansøgningen om at opføre 92.500 solcellemoduler på et 53 hektar stort areal.

Det er virksomheden Better Energy A/S, der har søgt om at få lov til at etablere solcelleparken, der ville kunne forsyne 6.500 husstande med miljøvenlig strøm.

Planerne om en kæmpe solcellepark ved Landsbyen Holm på Nordals er droppet

Samtidig ønskede ansøgerne at etablere et økologisk dyrehold med frilandsgrise eller høns på arealet.

Da Sønderborg Kommune har en målsætning om at skabe et CO2-netralt Sønderborg i 2029 - det såkaldte Project Zero - så passer planen om at producere strøm fra solen godt ind i visionen.

Men modstand på et borgermøde i november sidste år samt ønsket om at udarbejde en masterplan for, hvor kommunen ønsker solcelleanlæg opstillet, har nu fået politikerne til at sige nej til den ambitiøse plan.