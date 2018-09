Kæmpe svinelandbrug begæret konkurs

Et af Danmarks største landbrug, der årligt producerer 250.000 smågrise, er begæret konkurs, skriver Finans.dk.

AC Farming A/S med hovedsæde i Give er ved Skifteretten i Kolding begæret konkurs, skriver Finans.dk torsdag.

Virksomheden blev stiftet for tre år siden og er på de få år vokset eksplosivt, og landbruget går for at være Danmarks næststørste svinebedrift med en årlig produktion af 250.000 smågrise. Produktionen er i følge Landbrugsavisen placeret på 18 landbrug i det syd- og midtjyske.

Den voldsomme og hurtige ekspansion har ifølge avisen sat pres på selskabet. AC Farming driver omkring 2.000 hektar landbrug, og høsten er i år slået fuldstændig fejl på grund af tørken.

AC Farming blev stiftet af Jan Roderberg, der er adm. direktør. Ejerkredsen består desuden af Jan Daugaard Pedersen samt Jonas Juhl.

Det er kun moderselskabet AC Farming A/S, der er omfattet af konkursbegæringen, mens en række datterselskaber ikke er omfattet.