Kæmpekran fjerner rester af flygtningelejr

Onsdag tog kæmpekranen livtag med de sidste rester af en teltlejr oprettet til flygtninge i Haderslev.

Flygtningestrømmen er mindre, og der er ikke længere et behov for den, så nu pakker vi den sammen. Allan Kirk Jensen, chef, Beredskabsstyrelsen Sydjylland, Haderslev

Onsdag rykkede en kæmpekran ind i den midlertidige flygtningelejr Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev. De mange barakker og telte skal væk, da lejren ikke har været brugt siden sommeren 2016.

- Flygtningestrømmen er mindre, og der er ikke længere et behov for den, så nu pakker vi den sammen, siger Allan Kirk Jensen, chef for Beredskabsstyrelsen Sydjylland.

00:44 Allan Kirk Jensen fortæller, hvad arealet nu skal bruges til. Luk video

Huse op til 400 mænd

Da flygtninge strømmede til Danmark i 2015, oprettede myndighederne blandt andet teltlejren ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland på Vilstrupvej i Haderslev.

Læs også Asylansøgere protesterede i Haderslev

Lejren kunne huse op til 400 mænd i telte og barakker. Tilbage i februar og marts 2016 var der en del uro i lejren, hvor flygtninge blandt andet protesterede over de - efter deres mening - primitive forhold i lejren ved i flere dage at blokere vejen og fortovet ved indgangen til lejren.

Bortauktioneres og pakkes væk

Om ganske kort tid vil ingen kunne se, der har boet en større flok flygtninge på de tidligere fodboldbaner på Simmerstedvej.

- Barakker og telte går tilbage til det firma, vi har lejet det af, og så pakker vi noget væk og gemmer det til, hvis behovet skulle opstå en anden gang. Noget bliver også bortauktioneret væk, fortæller Allan Kirk Jensen.