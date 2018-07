Kæmpekrav mod Region Syddanmark efter ambulancekaos

Hollandsk bank stillede garanti for ambulanceselskabet Bios, og nu er der strid om pengene.

Region Syddanmark har modtaget en stævning fra Rabobank. Den hollandske bank stillede en bankgaranti på 55 millioner kroner på vegne af det nu krakkede selskab Bios, som i sommeren 2015 overtog ambulancekørslen i Sønderjylland, Sydvestjylland og på Fyn.

Siden kørte det hele af sporet, og da Bios Danmark i 2016 gik konkurs, krævede Region Syddanmark at få de 55 millioner kroner udbetalt. Regionen fik pengene, men allerede dengang tog Rabobank forbehold for udbetalingen. Nu vil hollænderne gerne have pengene tilbage.

Forventet stævning

Rabobanks synspunkt er fortsat, at Region Syddanmark ikke havde ret til at trække på den garanti, som banken havde stillet for BIOS’ kontrakt med regionen.

Stævningen har da også været varslet ad flere omgange i det seneste års tid. Derfor kommer stævningen ikke uventet, oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Regionen står fast

Kammeradvokaten varetager sagen for regionen. Region Syddanmark står fortsat fast på, at trækket på garantien var ”både berettiget og rimeligt”.

Bios Danmark havde fra begyndelsen svært ved at finde medarbejdere nok til at klare ambulancekørslen. Og regionen fastholder, at garantien netop skulle sikre dækning af ethvert tab.