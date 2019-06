Turistboost: To kæmper i Fredericia

Fredericia Havn har i dag fået hele to store krydstogtskibe på besøg.

Krydstogtsæsonen har længe været i gang i Fredericia. De første skibe kom allerede i april. Men lige nu er der to skibe i havnen, og det er ikke set før.

- Det er allerførste gang, vi har to skibe liggende til kaj, fortæller Line Tange, der er Cruise Manager for ADP.

Det er to år siden, der indløb bestilling på to havnepladser i Fredericia, en til AIDAcare og en til MV Deutschland.

- Vi måtte have vores ingeniører til at regne ud, om der nu også var plads til to skibe, og det var der, alt er gået rigtigt godt, fortæller Line Tange.

Fredericia satser stort på cruise-turismen. Byen ligger også praktisk i forhold til at nå de mange seværdigheder, der er i Jylland, Legoland, Kongernes Jelling, og hvad har vi. Allerede i august kommer der igen to skibe på samme tid, men de er så store, at det ene kommer til at lægge til kaj i containerhavnen.

- Vi har glædet os til, at der skulle komme hele to skibe til byen. Det betyder virkelig meget for Fredericia, så vi kan få gang i butikker og cafeer og få folk ud i solen og nyde det.

Fredericias helt egen cruisekoordinator fortæller, hvad cruiserne betyder for byen. Luk video

De skibe har i løbet af eftermiddag landsat 2800 fortrinsvis ældre, købedygtige tyskere. Der er ikke noget at sige til, at de er glade.

MV Deutschland MV Deutschland ejes af Phoenix Reisen, der fortrinvis henvender sig til ældre mennesker, der interesserer sig for historie. Skibet er kendt for at være rammen om det tyske TV show, Das Traumschiff. Før ankomsten til Fredericia har de 520 passagerer og 28o besætningsmedlemmer været i Sylt, Arendal, Oslo, Gøteborg og Helsingør.