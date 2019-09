Nu begynder fyringssæsonen: Kæmpestore forskelle i prisen på varme

Grindstedborgerne har landsdelens billigste fjernvarme - 7.400 kroner - mens indbyggerne i Gram må slippe næsten 21.000 kroner for at holde varmen.

Efteråret er over os - og i de fleste hjem er der allerede skruet op for radiatorerne. Prisen på fjernvarme varierer enormt fra varmeværk til varmeværk.

I Grindsted har borgerne landsdelens laveste fjernvarmepris - her koster det 7.400 kroner at varme et gennemsnitshus på 130 kvadratmeter op. I den anden ende ligger Gram, hvor det koster 20.784 kroner at varme et tilsvarende hus op.

Tallene kan læses i årets fjernvarmestatistik, som netop er offentliggjort af Forsyningstilsynet.

For landet som helhed stiger fjernvarmeprisen i gennemsnit med 800 kroner i forhold til sidste år - fra 12.120 til 12.920 kroner pr. år for et parcelhus på 130 kvadratmeter, men tallene dækker over store variationer.

212 selskaber sætter prisen op

212 varmeforsyningsselskaber har hævet prisen, mens 72 selskaber har sat prisen ned. En af forklaringerne på årets prisstigning er bortfaldet af det såkaldte grundbeløb, som staten har ydet i tilskud til værker, som leverer både varme og elektricitet.

Det er blandt andet forklaringen på, at varmeforbrugerne i Gram har fået en prisstigning på næsten 11 procent oveni en i forvejen høj varmepris.

Men også andre værker har sat priserne gevaldigt i vejret - i Skærbæk er prisen steget med 103,4 procent fra august 2018 til august 2019 - Bramming har oplevet en stigning på 73,1 procent - Tørring på 68,6 og Brædstrup på 65,1 procent ifølge Forsyningstilsynet.

De fem billigste varmeværker i Syd- og Sønderjylland er: Grindsted - 7.400 kroner Filskov - 8.650 kroner Fredericia - 9.414 kroner Aabenraa-Rødekro - 9.796 kroner Billund - 10.414 kroner

De fem dyreste varmeværker i Syd- og Sønderjylland er: Gram - 20.784 kroner Havneby (Rømø) - 20.652 kroner Frifelt-Roager - 20.170 kroner Bredsten-Balle - 18.266 kroner Genner-Hellevad-Houslund - 18.590 kroner

Forsyningstilsynet udgiver en årlig statistik over udviklingen i fjernvarmepriserne - prisen på varme har generelt været svagt faldende siden 2013, hvor gennemsnitsprisen for at opvarme et parcelhus på 130 kvadratmeter var 13.900 kroner - i 2019 er det tal 12.920 kroner i årlige varmeudgifter.

Du kan se udviklingen i din varmepris i Forsyningstilsynets statistik her.