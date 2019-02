Kænguruen spiser nutella

Kænguruen er velopdragen og intelligent.

Hele familien Møller i Øster Lindet er glad for, at Mini er hjemme igen, efter at den lørdag aften blev efterlyst af politiet.

Jeg er glad for at se min lillesøster igen. Magnus Møller, Øster Lindet

Mini er en kænguru på tre år, og den betyder meget for familien.

- Jeg er glad for at se min lillesøster igen, siger sønnen Magnus til TV SYD.

Faderen, Michael Møller, fortæller, at Mini er intelligent og tam, men at det kræver en særlig teknik at få den tæmmet. Hør ham og Magnus fortælle om Mini i klippet øverst i artiklen.

Michael Møller sammen med kænguruen, der hedder Mini og er tam.