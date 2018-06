Kære hæler sidder du godt i min slidte designerstol?

Kære hæler, sidder du godt i min slidte stol?

Sådan indleder den sønderjyske revykonge Leif Maibom et brev til den borger, der måske gør sig selv til hæler og køber hans stjålne designerstol af en indbrudstyv. Natten til fredag blev den stjålet ved et indbrud i Johnna og Leif Maiboms hjem i Sønderborg.

Det var anden nat i træk, at der var indbrud i parrets hus, mens de ikke var hjemme. Natten før blev der stjålet tre PH-lamper.

- Og der har tyven eller tyvene åbenbart bemærket stolen, og den er de så kommet tilbage efter den følgende nat, siger Leif Maibom lørdag til TV SYD.

Den stjålne PH standerlampe af kobber. Foto: Privat

Vrissen, sur og gal

Direkte adspurgt beskriver han sig selv som godt vrissen, sur og gal over det, og så besluttede han sammen med fru Johnna at skrive et brev til hæleren.

Disse to PH-lamper blev også stjålet fra Leif Maiboms hjem. Foto: Privat

- For hvis der ingen hæler er, så er der jo heller ingen stjæler, som politiet siger, og det er jo rigtigt. Johnna og jeg har sparet sammen til de her ting, og har glædet hinanden med dem, nu kommer der så en hæler, som ikke gider det. Han køber bare billigt og uden kvittering. Det er usselt, siger Leif Maibom.

Det er Arne Jacobsens klassiske designerstol, som kaldes Ægget, med tilhørende fodskammel, der er stjålet. Den er beklædt med sort stof.

Den første nat blev der stjålet to bord-PH bordlamper og en stander PH lampe i kobber.

Den stjålne stol af mærket Ægget med tilhørende fodksamme anes her på dette privatfoto. Foto: Privat

Her er Leif Maiboms brev til hæleren:

Kære hæler



Sidder du godt?

Sidder du godt i min lidt slidte, men kropstilpassede stol.

Altså tilpasset til min krop. Ikke din.

Det varede faktisk en del år før vi fik råd til at købe netop den stol. Men der er også en masse tilfredshed i, at ønske sig noget, at spare op til det og så en dag kunne sige: Nu har vi råd. Nu køber vi den stol, vi har talt så længe om

Du ventede ikke, til du havde råd.

Du valgte at købe en stol for dine sorte penge.

En tyvstjålet stol Og det ved du godt.

Så nu kan du ønske dig selv til lykke med stolen og din nye titel: Hæler.

Sidder du godt?

Måske sidder du med avisen, hvor du kan læse om indbrud efter indbrud.

For du har godt læselys, ikke?

Du har måske tændt den PH-standerlampe, som du også har købt sort af en tyv.

Den PH-lampe, som jeg overraskede min kone med til jul for et par år siden. Den er i kobber. Det er en speciel udgave. Men der følger også et glasskærm med, hvis man hellere vil have det. Den har jeg. Og du kan jo kigge forbi en dag, så kan du få den.

Vi har jo ikke noget at bruge den til.

Sidder du godt endnu?

Eller er du nået til dette læserbrev i avisen?

Så kan det være, du får en snert af fortrydelse. Især når dit blik falder på de to PH bordlamper, der også indtil for få dage siden var vores.

Du har forhåbentligt bemærket, at der mangler en bid af den ene skærm. Jeg beklager at jeg ved et uheld for snart flere år siden, på den måde har slået skår i din glæde over de nyerhvervede produkter.

Sidder du godt?

Sidder du og tænker på, hvad du nu mangler for at dit liv kan blive endnu bedre?

Hvad med en bedre samvittighed?

Eller er samvittighed er ord, du også har droppet sammen med moms og skat?

Jo, jeg synes også, at tyven er en skidt person.

Men hvis der ikke var mennesker som dig, var der heller ikke den slags tyve.

For tyvens skyld monterer vi nu videoovervågning, så kan han/hun/hen hos os købe fotografier til videre markedsføring.



Skrevet siddende på gulvet - uden lys.

Leif Maibom



PS. Stor tak til Politiet og GFs alarm for lynhurtig udrykning.