TV SYDs vestkystreporter Finn Grahndin kaster sig ud i den helt store oprydning. Hver dag i juli skal han finde ting i sit hjem, han kan give til genbrug. 496 ting i alt. Læs hans dagbog fra den sidste uge her.

... 29-30-31. Sådan. Juli måneds 31 dage er slut, og i alt 496 ting er fundet og klar til at blive sendt til genbrug eller bare ud.

Lige nu står tingene i kasser eller ligger i poser. Eller bare som en bunke midt i stuen. Delt op i dage. Det fylder, og jeg glæder mig til at køre tingene på loppemarked på X-perimentet. Det foregår den 5. august.

Måske kan mine ting indbringe 10-30 kroner. Det, der ikke sælges den dag, sendes videre til Røde Kors. Nyt liv. En slags reinkarnation. Godt at vide, at en anden - sikkert med et stort samlergen - måske får gavn af nogle af mine ting.

Kære ting. Jeg håber, I finder et godt nyt hjem. Farvel.

Dag 26

Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Smykker. Igen. Min afdøde kones blandet med min datters.

Hvad med mine? Hehe. Jovist. Jeg havde faktisk en ørering engang. Men så kom jeg i praktik på JydskeVestkysten (dengang Vestkysten) i Ringkøbing.

En dag skulle jeg afsted for at interviewe nogle fiskere i Hvide Sande, og jeg tænkte: "Gad vide, om de overhovedet gider at snakke eller måske endda slår en ung mand til plukfisk, hvis han har ring i øret?" Så forsvandt øreringen.

Af smykker er det vist kun blevet til en vielsesring sidenhen.

Dag 27

Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Fem vaser. To par gummistøvler (men går vel kun for to ting?). Et par briller (men går vel kun for én ting). Otte plastiktallerkener.

Og et krocketsæt. Min græsplæne er i miniaturestørrelse. Det tager mig maksimum fem minutter at slå den - hvis jeg tager en kaffepause undervejs. Den egner sig slet ikke til krocket.

En grim kasket købt i panik lige før kanotur. Undskyld Spejdersport.

Hov. Et kamera! Det og kameratasker ryger ud. Om det virker? Klik-klik-klik. Måske.

Dag 28

Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Jeg må til det igen. Punktere en drøm. Her to fiskestænger. Egentlig til min søn og mig selv.

Men så skete det her: Min gode ven Ole er virkelig en hardcore lystfisker. Med erfaringer fra hele verdenen. Han er en meget god mand og syntes, at den glæde skulle jeg da dele med ham, og han inviterede mig ud på strandfiskeri.

Efter et stykke tid havde jeg tabt tre af hans speciallavede pilke til genstridig og grådig tang, og så var det, at han mente, at det nok var bedre, at jeg tog mig en kop kaffe og bare kiggede på. Så: Ud med den drøm.

Dertil en masse billeder og billedrammer. De tre på fotoet repræsenterer alle de andre i meget forskellige størrelser.

Dag 29

Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Min datter slæber en kasse op fra kælderen. "Hvad er der i her?", spørger hun drillende. For hun har smugkigget, har hun.

Svaret viser sig at være lagner, dynebetræk og pudevår. De må have ligget i kassen i - host host - en hel del år. Uden at være savnet.

Min datter snupper lidt. Det samme gør jeg. Men 29 styk er tilbage. På vej ud. Måske til en anden seng. Måske bare ud.

Dag 30

Foto: Finn Grahndin, TV SYD

DVD-film. Masser. Tør slet ikke tænke på, hvor mange glo-timer, de repræsenterer. Men også mange oplevelser.

Børnene og jeg har set 'Yes Man' mange gange. En film om en mand, der bliver overbevist om, at han skal sige ja til alt. Gad vide, hvad han ville sige til en udfordring om at rydde op og smide 496 ting væk?

At fjerne 30 film fra bunken synes desværre ikke at gøre noget større indtryk. I øvrigt kan jeg pudse min glorie her. For det er min søn, der ikke vil smide film ud. Øv bøv.

Dag 31

Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Reolen har tabt sig adskillige kilo og har fået luft. Lettet for mange bøger. Nu 31 styk mere.

'Ved Profetens skæg!' - ja, det hedder en af bøgerne. Meget apropos hedder en anden 'Boghandleren fra Kabul'. Eller hvad med 'Ulven fra Banja Luka'? af Jens Henrik Jensen.

Der er også 'Kunsten at leve på en sten'. Den burde jeg egentlig beholde, for det bliver jo min fremtid. Med alt det jeg har smidt ud! Snøft.

Fortrydelser? Ja, det bliver spændende. Men tingene er snart væk, og så er det jo for sent. Tro mig, så let tager jeg det ikke, hvis/når det sker. Der vil blive flået i håret og skældt ud og sagt ord, som ikke må komme på tryk her...