"Kaktus"-boliger skyder op - Esbjerg er kun begyndelsen

Første spadestik til kaktus-tårnene taget tirsdag. Før hed de Esbjergs Towers, nu er navnet "A Place to", som også er på vej i Kolding og Horsens.

Er du under 35 år og studerende i Esbjerg, er du kandidat til Esbjergs bedste udsigt. Til næste jul (december 2020) kan de første 207 unge esbjergensere nemlig flytte ind i en møbleret ungdomsbolig med balkon og mulighed for at kigge ud over enten Esbjerg By eller Vesterhavet.

Priserne begynder ved 3.500 kroner om måneden, og med sit kaktus-udseende vil tre boligtårne på henholdsvis 57, 35 og 23 meter rejse sig midt i byen tæt på uddannelsesinstitutioner, idrætsfaciliteter, skov og hav.

Spørger man David Zahle fra tegnestuen BIG (Bjarke Ingels Group), som står bag projektet, har netop placeringen ved havet og byen været afgørende for tårnene.

- Når vi udvikler projekter, sker det altid til et specifikt sted. Og her handler det meget om udsigt og solnedgang over Vesterhavet. Derfor har vi valgt et koncept, hvor der er altaner til alle og en panoramaudsigt ud over byens tage og havet, siger han til TV SYD.

På vej til Kolding og Horsens

Kaktus-konceptet er også på vej andre steder i Syd- og Sønderjylland og resten af landet. Lige kigger bygherrerne på grunde i Kolding og Horsens samt de to største byer Aarhus og København. Men konceptet er ikke kun tænkt til danske forhold.

- Visionen er, at det også skal bygges i Berlin, London og New York. Bygningerne ser med deres altaner ud som kaktus, og inde bagved har man rationel bygning, som i stedet for en flad facade udnytter man altanerne til at give et mere markant arkitektonisk udtryk, fortæller David Zahle.

Sådan kommer de tre tårne til at tage sig ud. Foto: Bjarke Ingels Group

Borgmester: Attraktivt

Der skal i alt bygges 418 studieboliger i tre boligtårne på Tovværksgrunden i Esbjerg. Byens borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) regner med, at der bliver rift om de nye studieboliger i landets femtestørste by

- Vi arbejder på at få flere uddannelser til Esbjerg, og der er i forvejen pres på de studieboliger, vi har i dag. Samtidig vil vi jo gerne give en studiebolig-garanti, når vi får flere uddannelser. Derfor er det fint, at private aktører er klar til at sætte et stort projekt, som det her, i gang, udtaler han til TV SYD.

Visionen er, at det også skal bygges i Berlin, London og New York. David Zahle, arkitekt, BIG

Dagens spadestik var ikke helt traditionelt grebet an. I ungdommens tegn var der underholdning fra det kendte danske musiknavn Skinz samt standupperen Martin Nørgaard, blandt andet kendt for “Nørgaards Netfix” på TV 2 Zulu.

Op til 17 etager

Boligprojektet har indtil i dag heddet Esbjerg Towers, men fra og med tirsdag ændres titlen til “A Place To”, som er et partnerskab mellem tegnestuen BIG og ejendomsselskabet Heimstaden. Bjarke Ingels Group står i Sydjylland også bag prominente byggerier som eksempelvis Tirpitz og LEGO House.

I december 2017 underskrev Esbjergs daværende borgmester Johnny Søtrup og den nuværende borgmester Jesper Frost Rasmussen (begge V) aftalen om købet af Tovværksgrunden sammen med arkitekt og partner i BIG, David Zahle, samt administrerende direktør for Windrose, Lars Kristensen.

Tårnene er på 6, 10 og 17 etager har en kerne med elevatorer og trappe i midten og en rund gang med indgang til ungdomsboligerne. Det karakteristiske ydre kommer fra altanerne i stål, der drejer sig om huset for hver etage.

Interesserede studerende kan tilmelde her, hvis de er interesserede i at flytte ind, når det første tårn er bygget.