Søren Espersen vil have kæmpe vindmøller aflyst og kalder minister i samråd

- Det er et overgreb på et unikt sted, som er på UNESCOs verdensarvsliste. Et testcenter ødelægger udsigten. Jeg håber, at det bliver aflyst, siger han.

TV SYD har gennem længere tid fortalt om et screeningsprojekt fra 2022, som regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgik politisk aftale om.