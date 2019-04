Kamp om kagerne: Sisse og Mette kæmper om DM-titlen for konditorer

Sisse Pernille Busk fra Vejle og Mette Cæcilia Markmann-Eriksen fra Vejen er to af konditorerne, der lørdag kæmper om titlen i DM i Skills.

Mere end 300 deltagere fra landet over dyster i mere end 50 fag til DM i Skills.

Mens nogle af fagene får en til at spærre øjnene op og blive fascineret af det flotte arbejde, så får andre fag ens mund til at løbe i vand.

Og så er bare nogle, der kan levere begge dele. To af dem, der laver lækkerier både til øjnene og til appetitten er konditorerne Sisse Pernille Busk fra Vejle og Mette Cæcilia Markmann-Eriksen fra Vejen.

De drømmer begge om titlen, men kun én konditor kan tage titlen i årets DM i Skills.

Sisse Pernille Busk, Vejle

Sisse Pernille Busk koncentrer sig for at blive færdig Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD

Sisse Pernille Busk arbejder til daglig ved Vanilla Chocolatier og Konditori i Tønnesgade i Vejle, hvor hun også bor. Hun har prøvet at konkurrere før, men det er første gang, at hun konkurrerer som konditor.

- Jeg er uddannet kok og var til en enkelt konkurrence, men jeg nåede ikke mere. Nu prøver jeg det her, og jeg synes, at konkurrencen er utrolig fed. Den første jeg kunne have været med i Skills, der blev jeg glemt, så nu har jeg gjort rigtig meget for at komme denne gang, siger Sisse Pernille Busk.

Hun har brugt mange timer på at forberede sig og i disse dage bliver der også brugt mange timer i Skills-konkurrencen, hvor deltagerne arbejder i flere timer foran dommere og publikum, mens et kæmpe ur tæller ned og viser, hvornår de skal være færdige.

- Det udfordrer mig utroligt meget, og jeg bliver klar over, hvilket pres jeg kan arbejde under. Og så er det bare rigtig god træning, Lige meget, hvor godt noget er, så kan det altid blive bedre. Det motiverer en, og det, synes jeg, er mega fedt, siger Sisse Pernille Busk.

Konkurrencen har været hård og presset har været til og mærke. Derfor glæder Sisse sig også til, at det hele er overstået – og måske med hende på vinderskamlen.

- Lige nu skal det på en eller anden bare overstås, fordi det har været helt ekstremt hårdt op til med meget forberedelse og tanker om Skills. Der har virkelig været ’run’ på. Nu må vi se. Uanset hvad har det været fedt.

Mette Cæcilia Markmann-Eriksen, Vejen

Mette Markmann-Eriksen med et fokuseret på blik på detaljerne på hendes kageværker Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD

Ved siden af Sisse står Mette Cæcilie Markmann-Eriksen, der arbejder i Kageriget i Holsted og bor i Vejen.

- Jeg er et kæmpe konkurrencemenneske. Jeg elsker alle konkurrencer. Første gang, at jeg var på skole, der sagde lærerne allerede dengang, at jeg skulle til Skills. Og det havde jeg allerede selv sat næsen op efter.

Nu står hun her, og det er noget, som hun aldrig har prøvet før. Og selvom det hele var ved at gå i kage, da hendes fryser satte ud, så holder hun humøret højt. For det når handler om kage, så kan man ikke andet.

- Det handler jo om at lave kager, og hvem bliver ikke glad af at få en kage? Det er ligesom det, der motiverer mig hver dag. Jeg laver noget, som folk elsker, og det er mega fedt. Og det har vist sig, at jeg er vildt dygtig til det.

Ligesom sin konkurrent og kollega Sisse, så glæder konkurrencemennesket Mette sig også til at se, hvad de store anstrengelser til årets DM i Skills kan føre med sig. Men uanset om hun vinder eller ej, så er hun på få dage blevet en bedre konditor.

- Jeg synes allerede, at jeg har fået vildt meget ud af det. Du bliver presset til at lære nogle nye ting på kortere tid og dygtiggøre dig selv. Jeg har nogle sindssygt dygtige konkurrenter, og det ville være fedt at vinde, men jeg har også kørt en lidt sikker og konservativ stil, så nu får vi at se.

Kl. 15.00 lørdag bliver vinderne fundet i DM i Skills. Se flere billeder af kagerne og konditorerne i galleriet øverst.