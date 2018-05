Kampagne skal forhindre at gamere bliver ludomaner

Center for Ludomani optog i dag en video, hvor forældre og børn fortæller om deres gamer-oplevelser. Computerspil kan nemlig også føre til afhængighed.

Center for Ludomani optog i dag i Vejle en informationsvideo, der skal bruges i e-sport øjemed. her fortæller forældre og børn om deres oplevelser med computerspil, og hvilke faldgruber, der kan være i spillene.

Oplysningskampagnen, som filmene skal bruges i, er inspireret af serien Tæv din Teenager, som blev vist her på TV SYD i foråret.

Tanken er, at forældre og børn skal dele interessen for spil som Counter Strike, så børnene ikke kaster store summer efter tilkøb til spillene som for eksempel såkaldte skins i Counter Strike med risiko for at blive ludomaner.

En af dem, som deltog i optagelserne er Søren Thodsen, som er far til en gamer og også medvirkede i Tæv din Teenager. Han fortæller, at man kan bruge store summer på tilkøbene i spillene. Tilkøb, som man senere kan gamble med på betting-sites, hvor man risikerer at miste de penge, man har investeret. Han synes, det er rigtig vigtigt at børnene lærer at håndtere den slags:

- Computerspil er jo også hasard, og det er store summer du gambler med. Det kan være du er heldig, men der er lige så stor risiko for, du mister det hele, mener Søren Thodsen.

