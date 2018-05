Hvem bliver danmarksmester i pighvar?

Lørdag skydes DM i pighvarfiskeri i gang i Vejers.

Over 200 håbefulde fiskere griber lørdag stangen og søger mod Vesterhavet. For tredje gang er Vejers vært for danmarksmesterskabet i pighvarfiskeri.

Det er foreningen Vejers Venner, der er med til at arrangere mesterskabet, og det er blandt andet de gunstige forhold omkring Vejers, det gør stedet optimalt for pighvarfiskeri.

- Vandet omkring Vejers og nordpå har nogle forhold, der får pighvarrerne til at søger herind til maj og igen til august, så selvfølgelig skal DM foregå fra Vejers Strand, siger Peter Nielsen fra Vejers Venner til TV SYD.

I år er der tilmeldt dobbelt så mange fiskere som sidste år, der skal dyster om den største fisk, men det er ikke den nemmeste fisk at få op af vandet.

- Pighvarren vil jo gerne snyde fiskerne, de laver simpelthen vakuum på havbunden med kroppe, og suger sig fast, når de bider på krogen, og så kan de holde sig fast indtil krogen ud, så der er meget teknik i det, siger Peter Nielsen.

Ned til stranden står det nye vartegn i Vejers, som sidste års danmarksmester, Rene Geil, har designet og lavet. Foto: Vejers Venner

I forbindelse med danmarksmesterskabet bliver et nyt vartegn præsenteret i Vejers. Sidste års vinder, Rene Geil, har lavet en stor pighvar-skulptur, som er blevet rejst på vejen ned til stranden.