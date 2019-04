Sikkerhedschef: Uromagere skader klubben

- Når man foretager handlinger der skader klubben, er man i mine øjne ikke fan, siger Vejle Boldklubs sikkerhedschef Kim Andersen

Det både ærgrer og irriterer Vejle Boldklubs sikkerhedschef, Kim Andersen, at søndagens Superliga-kamp på Vejle Stadion mellem Vejle Boldklub og AGF blev skæmmet dels af en baneløber, dels af en tilskuer, der kastede en skraldespand ind på banen i retning mod linjevogteren.

- Fuldstændig tosset

Begge episoder skete i slutningen af kampen, som VB endte med at tabe med 2-4. På grund af de to uregerlige tilskuere måtte kampen afbrydes i flere minutter, hvor dommer Peter Munch Larsen og hans meddommere blev beskyttet af sikkerhedsvagter.

- Det er fuldstændig tosset at kaste noget efter linjedommerne eller dommeren, og det er det også at løbe ind på banen. Når man laver handlinger, der skader klubben, er man i mine øjne ikke fan, siger Kim Andersen.

Skærpende omstændigheder?

Vejle Boldklub har meldt både baneløberen og skraldespandskasteren til politiet. Desuden kan de forvente lange karantæner, slår Vejle Boldklubs sikkerhedschef fast.

Ifølge klubbens retningslinjer udløser et kast med for eksempel en mønt eller et fyldt ølkrus i udgangspunktet et års karantæne fra stadion. Samme karantæne giver det at smugle et romerlys med ind på lægterne, mens det som grundregel giver to års karantæne til en tilskuer at løbe ind på banen under kampen.

- De her to er blevet gjort bekendt med, at de får karantæne, og de får henholdsvis mimimum et år for at kaste med skraldespanden og to år for at løbe ind på banen. Men den endelige længde har vi ikke besluttet endnu, da der kan være skærpende omstændigheder, understreger Kim Andersen.

Afventer meldinger

Udover lange karantæner er det også sandsynligt, at de to personer får bøder for deres opførsel. Men det afhænger af eventuelle sanktioner fra politiet og Fodboldens Disciplinærinstans.

Det har ikke været muligt at få fat på formanden for disciplinærinstansen, Jens Hjortskov, for at høre, hvordan instansen forholder sig til episoderne.

Der var 6035 tilskuere til kampen.