Kan ikke finde hul på vandledning – vej åbner først om en måned

Der var italienske tilstande i Vejle mandag, da der gik hul på hovedvandledningen mellem byens to vandtårne. Gaderne omkring Gammelhavn og Lollandsgade stod under vand, og tunnelen på Gammelhavn blev lukket for biltrafik, da vandstanden nåede over en meter.

Vandet i tunnellen er nu væk, men det er problemerne desværre ikke.

- Tunnelen er ikke åben for biler endnu, fordi asfalten ligner et månekrater, siger Erik Bjerre, vejingeniør i Vejle Kommune, til TV SYD.

De store mængder vand har skubbet til sandet under asfalten, og det har ødelagt asfalten, som nu skal fjernes og lægges på ny. Erik Bjerre anslår, at der kan gå mellem tre-fire uger før vejen bliver genåbnet, men at der kan gå længere tid, hvis skaderne viser sig at være værre.

Kan ikke finde hullet

Vandet er tilbage i hanerne i Vejle, selvom Trefor ikke har fundet hullet på vandledningen endnu. Ledningen ligger meget tæt på en å, og da jorden er meget våd efter de store mængder vand, er det besværligt at komme ned til ledningen.

- Årsagen til, at Vejle i går blev til det jyske Venedig, er ikke fundet endnu, siger Anya Palm, pressechef ved Trefor.

Da vandet kom tilbage i hanerne var der risiko for at vandet var brunt, men misfarvningen var helt uskadelig.