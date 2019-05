Kan vi blive enige: Skal Danmark betale mindre i ulandsbistand?

Folketingskandidat Nanna Nørholm fra Radikale Venstre og folketingsmedlem Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti er ikke enige om, hvorvidt Danmark skal betale mindre i ulandsbistand.

Men kan de blive enige om det spørgsmål?

Den ene politiker prøver at snøre den anden til at blive enige. Se om det lykkes og hør argumenterne for og imod i dagens debat.

Kan vi blive enige?

Tre minutter, to politikere, et spørgsmål og ingen tal - det er reglerne, når politikerne alle hverdage krydser klinger i TV SYDs debatprogram Kan vi blive enige?.

Som titlen antyder, handler det dog ikke kun om at debattere. For at være en god folketingspolitiker kræver det, at man kan samarbejde på tværs af partier.

TV SYD tester derfor politikernes evne til at blive enige. Følg med her på tvsyd.dk og TV SYD Play - og i vores nyhedsudsendelse i tv under valgkampen.