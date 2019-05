Kan vi blive enige: Skal der være et kontanthjælpsloft?

Skal der være et kontanthjælpsloft? Det er et spørgsmål der udfordrer politikere. TV SYD udfordrer dem til at blive enige.

I dagens program mødes folketingskandidat Søren Haastrup fra Alternativet og Konservatives spidskandidat Niels Flemming Hansen.

De er bestemt ikke enige i spørgsmålet: Skal der være et kontanthjælpsloft?

Derfor inviterede vi dem i studiet for at se, om det nu ikke var muligt at få dem til at blive bare lidt enige om netop det spørgsmål.

Kan vi blive enige?

Tre minutter, to politikere, et spørgsmål og ingen tal - det er forudsætningerne, når politikere i hverdagene krydser klinger i TV SYDs debatprogram Kan vi blive enige?.

Som titlen antyder, handler det dog ikke kun om at debattere. For at være en god folketingspolitiker kræver det, at man kan samarbejde på tværs af partier.

