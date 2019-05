Kan vi blive enige: Skal der være minimums-normeringer i vuggestuer og børnehaver?

Skal staten stille krav til antallet af pædagoger, der skal passe vores børn i vuggestuer og børnehaver?

Pædagogernes fagforening, BUPL, anbefaler, at der som minimum skal være en ansat til tre vuggestuebørn, en ansat til seks børnehavebørn og mindst 80 procent af de ansatte skal være uddannede pædagoger.

Der er dog ingen kommuner, der lever op til BUPLs samlede anbefaling.

Men skal der være krav til minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver? Det havde vi inviteret to politikere i studiet til at debattere tidligere i dag.

Venstres Ulla Tørnæs og SF's Karina Lorentzen Dehnhardt skulle se, om de kunne blive bare lidt enige om netop det spørsmål.

Kan vi blive enige?

Tre minutter, to politikere, et spørgsmål og ingen tal - det er forudsætningerne, når politikere i hverdagene krydser klinger i TV SYDs debatprogram Kan vi blive enige?.

Som titlen antyder, handler det dog ikke kun om at debattere. For at være en god folketingspolitiker kræver det, at man kan samarbejde på tværs af partier.

