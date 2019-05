Kan vi blive enige: Skal staten give støtte til hjemmepasning?

Skal alle have støtte til hjemmepasning af deres børn? Hør hvad disse to politikere siger til det.

Kunne du tænke dig at passe dine børn derhjemme i stedet for at sende dem i vuggestue eller børnehave?

I dag er det den enkelte kommune, der afgør, om familier kan få tilskud til pasning af egne børn.

Det mener Kristendokraterne er forkert. De vil gøre tilbuddet lige for alle ved at give statsstøtte.

Men skal staten give støtte til hjemmepasning? Det mener Enhedslisten ikke.

Derfor inviterede vi tidligere i dag Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne og Benny Dall fra Enhedslisten i studiet for at se, om det ikke var muligt at få dem til at blive bare lidt enige om netop dét spørgsmål.

Kan vi blive enige?

Tre minutter, to politikere, et spørgsmål og ingen tal - det er reglerne, når politikerne alle hverdage krydser klinger i TV SYDs debatprogram Kan vi blive enige?.

Som titlen antyder, handler det dog ikke kun om at debattere. For at være en god folketingspolitiker kræver det, at man kan samarbejde på tværs af partier.

TV SYD tester derfor politikernes evne til at blive enige.