Kaos i storkereden: Brandvæsen på vej

Brandvæsnet på vej med lang stige.

Opdatering: Brandmændene har taget ungen ud af reden. Lige nu vurderer de dens tilstand sammen med formanden for Storkene.dk. Den virker afkræftet, siger vicebrandkaptajn Morten Christiansen til TV SYD.

Ved 16-tiden var Tinglev Frivillige Brandvæsen på vej til storkereden i Smedager. Årsagen er, at seere af TV SYDS storke-tv onsdag ringer til eksperterne på storkene.dk og hævder, at den mindste unge sidder fast i reden. Det mener de at observere.

- Vi har valgt at tage enhver tvivl her alvorlig, og de for har vi tilkaldt folkene fra Tinglev Frivillige Brandvæsen. Så kan de tage affære oppe i reden, hvis ungen virkelig sidder fast, siger storkeekspert Mogens Lange fra Storkene.dk.

Han forudså tidligere idag, at dagen i dag kan være den lille unges skæbnedag. Vil den leve eller dø?

